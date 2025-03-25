Вестник Кавказа

В МИД РФ назвали безальтернативным переговорное решение палестино-израильского конфликта

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Палестино-израильский конфликт должен решаться путем переговоров, альтернативы этому нет, сообщили в МИД России. Дипломатия поможет вывести обстановку в регионе на путь к оздоровлению.

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с президентом аналитического центра "США/Ближневосточный проект" Даниэлем Леви, по итогу переговоров опубликовано сообщение.

"С российской стороны была подтверждена безальтернативность переговорного решения палестино-израильской проблемы в соответствии с международно-правовой базой, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем"

– МИД РФ

Согласно сообщению ведомства, сделать более здоровой военно-политическую обстановку в регионе можно через налаживание коллективных дипломатических усилий, в которых ведущая роль будет отведена ближневосточным государствам.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа был нарушен 18 марта.

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