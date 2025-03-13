Вестник Кавказа

Посредники помогают ХАМАС и Израилю заключить новое соглашение - СМИ

Посредники помогают ХАМАС и Израилю заключить новое соглашение - СМИ
© Фото: Армия обороны Израиля
По данным СМИ, ХАМАС и Израиль обсуждают заключение нового соглашения о прекращении огня в Газе, Дискуссия идет при поддержке посредников.

Катар и Египет обсуждают возможность заключения нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа с радикальным движением ХАМАС и Израилем, сообщили в СМИ.

"Делегации Египта и Катара ведут переговоры со сторонами с целью достижения временного перемирия в секторе Газе перед праздником Ид аль-Фитр"

- телеканал "Asharq"

Уточняется, что документ будет включать следующие условия: прекращение огня на 50 дней и освобождение 5 израильских заложников.

Напомним, что накануне стало известно о том, что США вручили ХАМАС собственный план остановки боевых действий в Газе. Он включает призыва Дональда Трампа к спокойствию и постоянное прекращения огня.

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