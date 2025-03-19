Вестник Кавказа

Штаты передали ХАМАС новый план о прекращении огня в Газе

Посольство США в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США представили ХАМАС новый план о прекращении боевых действий в секторе Газа. Неизвестно, примет ли палестинская сторона данное предложение.

Вашингтон через посредников в Катаре передал ХАМАС новый план, пытаясь освободить американца Эдана Александера и возобновить переговоры о прекращении боевых действий в Газе.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники из Израиля и США, план предусматривает призыв Дональда Трампа к спокойствию в Газе и возобновление переговоров о постоянном прекращении огня в обмен на заложника.

При этом американский источник не знает, примет ли ХАМАС такое предложение от Вашингтона. Израиль в свою очередь отмечает, что план – лишь идея, которая проработана не до конца.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Египет предложил повторить первый этап перемирия в Газе

Египет предложил повторить первый этап перемирия в Газе

Зачем SOCAR приходит на шельф Израиля?

Зачем SOCAR приходит на шельф Израиля?

Израиль готов решить военным путем ядерный вопрос Ирана

Израиль готов решить военным путем ядерный вопрос Ирана

Израиль планирует захватить территории Газы – СМИ

Израиль планирует захватить территории Газы – СМИ

Турция возобновила антиизраильскую кампанию

Турция возобновила антиизраильскую кампанию

7 библейских мест, где можно побывать сегодня

7 библейских мест, где можно побывать сегодня

В Израиле сняли с должности главу Службы общей безопасности

В Израиле сняли с должности главу Службы общей безопасности

Израиль начал боевые действия в южной части сектора Газа

Израиль начал боевые действия в южной части сектора Газа

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Премьер Израиля обратился к народу Ирана

Трамп поддержал решение Израиля нанести удары по Газе

Трамп поддержал решение Израиля нанести удары по Газе

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы