Штаты передали ХАМАС новый план о прекращении огня в Газе

США представили ХАМАС новый план о прекращении боевых действий в секторе Газа. Неизвестно, примет ли палестинская сторона данное предложение.

Вашингтон через посредников в Катаре передал ХАМАС новый план, пытаясь освободить американца Эдана Александера и возобновить переговоры о прекращении боевых действий в Газе.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники из Израиля и США, план предусматривает призыв Дональда Трампа к спокойствию в Газе и возобновление переговоров о постоянном прекращении огня в обмен на заложника.

При этом американский источник не знает, примет ли ХАМАС такое предложение от Вашингтона. Израиль в свою очередь отмечает, что план – лишь идея, которая проработана не до конца.