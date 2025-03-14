Израиль планирует захватить территории Газы – СМИ

Тель-Авив планирует удерживать территории в Газе до окончательной победы над ХАМАС.

Военно-политическое руководство Израиля готовит новый план боевой операции в секторе Газа, сообщают CМИ.

Как информирует The Wall Street Journal, в Тель-Авиве нацелены на захват и контроль над крупными территориями палестинского анклава для полного устранения ХАМАС.

Отметим, что в воскресенье состоялись переговоры между премьером страны Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио. В рамках разговора представитель вашингтонской администрации одобрил намерения Израиля, стороны также обсудили ситуацию с заложниками.

Напомним, что на прошлой неделе Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Вслед за воздушной атакой была начата наземная операция на юге анклава. Это произошло после отказа ХАМАС одобрить предложенный план продления перемирия.