Израиль планирует захватить территории Газы – СМИ

Военно-политическое руководство Израиля готовит новый план боевой операции в секторе Газа, сообщают CМИ.
Как информирует The Wall Street Journal, в Тель-Авиве нацелены на захват и контроль над крупными территориями палестинского анклава для полного устранения ХАМАС.
Отметим, что в воскресенье состоялись переговоры между премьером страны Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио. В рамках разговора представитель вашингтонской администрации одобрил намерения Израиля, стороны также обсудили ситуацию с заложниками.
Напомним, что на прошлой неделе Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Вслед за воздушной атакой была начата наземная операция на юге анклава. Это произошло после отказа ХАМАС одобрить предложенный план продления перемирия.