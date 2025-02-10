Израиль начал боевые действия в южной части сектора Газа

ЦАХАЛ объявил о начале операции на юге сектора Газа. Армия также продолжает военные действия на севере и в центре анклава.

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале боевых действия в районе города Рафах в южной части сектора Газа.

В пресс-службе отметили, что за последние несколько часов военные уничтожили часть инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.

Помимо этого, в израильской армии заявили о продолжении наступательных действий на севере и в центре анклава.

В сообщении также сказано, что армия и спецслужбы Израиля продолжат операцию в Газе ради защиты израильских граждан.