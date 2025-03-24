Кирилл Дмитриев проводит встречи в Белом доме

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что со вчерашнего дня находится в Вашингтоне, где проводит встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев накануне и сегодня проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа, об этом сообщил он сам.

"2–3 апреля по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации Президента Дональда Трампа"

– Дмитриев

Спецпредставитель главы российского государства напомнил, что российско-американский диалог, который представляет особенную важность для всего мира, оказался полностью уничтожен при администрации прежнего президента Джо Байдена.

Дмитриев пояснил, что во многих странах сейчас действуют деструктивные силы, которые стремятся прежде всего поставить препоны на пути к возобновлению конструктивного взаимодействия и оставить прежний уровень напряженности. Для этого они искажают российскую позицию и всеми силами мешают любым попыткам наладить диалог.

По его словам, этих людей пугает возможность сближения Москвы и Вашингтона, при котором они станут лучше понимать друг друга, в результате чего откроется путь к налаживанию сотрудничества, причем как в международной повестке, так и в экономике.

"Да, восстановление диалога – непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед"

– Дмитриев

Глава РФПИ уточнил, что реальное понимание позиции Москвы открывает новые перспективы для конструктивного взаимодействия, которое может вестись в разных областях, в том числе в инвестиционно-экономической.

В заключение Дмитриев пообещал, что кратко прокомментирует итоги встреч.