Вестник Кавказа

Сотрудничество в энергетике обсудили Турция и ЕС

Сотрудничество в энергетике обсудили Турция и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава турецкого Минэнерго провел встречу с комиссаром ЕС по энергетике. Одной из обсуждаемых тем стала безопасность энергетических поставок в Европу.

Состоялась встреча главы Минэнерго Турции Альпарслана Байрактара с комиссаром Евросоюза по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил 3 апреля турецкий министр.

Он подчеркнул, что на встрече была достигнута договоренность о всеобъемлющей оценке взаимодействия Анкары и Брюсселя в энергетике.

В ходе переговоров затрагивался вопрос безопасности поставок в Европу. Кроме того, стороны обсудили инвестиции в возобновляемые источники энергии и зеленую трансформацию.

Напомним, сегодня в Бельгии проходят первые за 6 лет консультации в рамках Экономического диалога высокого уровня Турция-ЕС. Решение возобновить диалог было принято в конце прошлого года.

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