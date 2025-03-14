ЕС обратился к Анкаре в связи с массовыми протестами

Евросоюз призвал Турцию уважать права мирных протестующих, а также политиков на фоне политических волнений из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Арест мэра Имамоглу ставит под вопрос приверженность Турции давней демократической традиции. Как член Совета Европы и кандидат в ЕС, Турция должна соблюдать демократические ценности. Права избранных деятелей и мирных демонстрантов должны соблюдаться в полной мере"
– Гийом Мерсье
Отметим, что на прошлой неделе Турцию охватили массовые протесты из-за задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался потенциальным кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах в стране. Политику вменяют в вину коррупцию, он задержан вместе с другими фигурантами по его делу.