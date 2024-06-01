Гражданский сектор в Грузии отлучили от принятия государственных решений

Неправительственные организации в Грузии больше не смогут участвовать в принятии государственных решений, согласно новым поправкам в законодательство. Ранее власти были обязаны проводить консультации с гражданским сектором по ряду вопросов.

Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении ряд поправок в 14 законов, согласно которым неправительственные организации больше не смогут участвовать в принятии государственных решений.

Ранее власти были обязаны проводить консультации с гражданским сектором по вопросам назначения прокуроров, членов Высшего совета юстиции, судей, общественного защитника в сфере защиты прав потребителей, членов ЦИК.

Решение исключить это из законодательства правящая партия "Грузинская мечта" объяснила тем, что сегодня НПО не способствуют качественной работе системы, участие гражданского общества в принятии государственных решений скорее вредит, так как финансируется иностранными донорами.

"Они являются организациями, продвигающими интересы финансирующих государств и организаций. Исходя из вышесказанного, их действия в процессе принятия публичных решений основаны не на интересах местного общества, а служат политической и экономической повестке внешних сил"

- разъяснение "Грузинской мечты"

При этом НПО по-прежнему могут участвовать в общественной жизни и предлагать идеи, однако их вовлеченность в разработку госполитики и принятие публичных решений может угрожать суверенитету и прозрачности демократических процессов в Грузии.

Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Позже они появятся на сайте "Законодательного вестника Грузии".