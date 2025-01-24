Вестник Кавказа

Аналог американского закона об иноагентах подписал президент Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Накануне парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об иноагентах – аналог закона FARA в США. Сегодня его подписал президент страны Михаил Кавелашвили.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал новый закон об иноагентах, который считается аналогом американского закона FARA. Документ опубликован на официальном сайте Законодательного вестника Грузии.

Накануне парламент Грузии принял закон в третьем и окончательном чтении. Все 86 депутатов единогласно проголосовали "за", желающих высказаться "против" не оказалось.

Стоит отметить, что власти Грузии решили принять еще один закон об иноагентах с расчетом, что он будет более действенным, чем принятый весной 2024 года закон "О прозрачности иностранного влияния", для борьбы с зарубежным финансированием неправительственных организаций, реальная цель которых заключается в поддержке беспорядков и смене власти в стране.

В весеннем законе об иноагентах в Грузии не было прописано наказание для НПО за отказ регистрироваться в реестре. Новый документ будет предусматривать штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. За его выполнением будет следить Антикоррупционное бюро Грузии.

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