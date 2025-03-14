Вестник Кавказа

В Турции замедлился рост инфляции в марте

В Турции замедлился рост инфляции в марте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Турции постепенно выходит из пике: аналитики снова фиксируют замедление темпов роста инфляции. Это происходит уже десятый месяц подряд.

Инфляция в Турции в марте составила около 38% в годовом выражении, темпы роста цен снижаются десятый месяц подряд. В феврале показатели инфляции были в районе 39% в годовом выражении, сообщается в докладе Turkstat. 

Если исключить из подсчетов продукты, потребительские цены выросли в марте на 37,42% с 42,1% в феврале, что является минимальным значением с декабря 2021 года. 

Отметим, что в марте в Турции рекордно упала национальная валюта на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Имамоглу и протестов. Доллар впервые в истории оценили в 41 лиру.

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