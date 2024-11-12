Турция вошла в топ-3 стран Европы по приросту мощности ветроэнергетики

Турция в 2024 году значительно нарастила получение энергии ветра. За год в стране новые ветряки обеспечили 1,3 ГВт энергии.
Турция оказалась в числе европейских лидеров по приросту мощности ветроэнергетики за год, следует из отчета Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope.
Всего за 2024 год в европейском регионе было установлено наземных ветряных электростанций с общей мощностью 13,8 ГВт. Больше всего энергии от ветряков смогла получить Германия, в стране установили за год 3,2 ГВт новых мощностей в области ветроэнергетики. Второе место заняла Финляндия - 1,4 ГВт, на третьем расположилась Турция - 1,3 ГВт. В пятерку вошли также Испания и Франция.
Ожидается, что Турция продолжит развивать возможности "зеленой" энергетики. В сферу ветроэнергетики увеличиваются инвестиции.
Отметим, что Европа - мировой лидер в сфере возобновляемых источников энергии.