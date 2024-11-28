В Китае прокомментировали новые пошлины Трампа

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал пересмотреть указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных пошлин на импорт и прийти к взаимовыгодным решениям на основе диалога.
"Китай настоятельно призывает США немедленно исправить ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия со странами по всему миру, включая Китай, путем консультаций, на основе равенства, уважения и взаимной выгоды"
– Го Цзякунь
Согласно решению Трампа, импорт из Китая теперь будет облагаться пошлиной в размере 34%.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее ввел зеркальные пошлины на импорт товаров. Масштабные налоговые меры затронут импорт из 185 стран мира. Трамп мотивировал это решение необходимостью привлечь "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга и поднять американскую промышленность.