Вестник Кавказа

В Китае прокомментировали новые пошлины Трампа

В Китае прокомментировали новые пошлины Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД КНР назвал новые пошлины Дональда Трампа "ошибочными действиями" и призвал урегулировать ситуацию с международной торговлей.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал пересмотреть указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных пошлин на импорт и прийти к взаимовыгодным решениям на основе диалога. 

 "Китай настоятельно призывает США немедленно исправить ошибочные действия и урегулировать торговые разногласия со странами по всему миру, включая Китай, путем консультаций, на основе равенства, уважения и взаимной выгоды"

– Го Цзякунь

Согласно решению Трампа, импорт из Китая теперь будет облагаться пошлиной в размере 34%. 

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее ввел зеркальные пошлины на импорт товаров. Масштабные налоговые меры затронут импорт из 185 стран мира. Трамп мотивировал это решение необходимостью привлечь "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга и поднять американскую промышленность.

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