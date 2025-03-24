Россия и Армения поздравили друг друга с годовщиной отношений

Глава МИД РФ заявил о сохранении высокого уровня политического диалога Москвы и Еревана. Его армянский коллега отметил, что это случилось благодаря плодотворной работе двух стран. Об этом говорится во взаимных посланиях министров по случаю годовщины установления дипотношений России и Армении.

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обменялись посланиями по случаю 33-летия установления дипотношений между странами.

В заявление главы российского внешнеполитического ведомства говорится, что России и Армении удается сохранять высокий уровень политического диалога и развивать экономические связи, несмотря на попытки извне расшатать союзничество двух стран.

"Несмотря на попытки извне расшатать российско-армянское союзничество, нам удается сохранять высокий уровень политического диалога и внешнеполитической координации, наращивать торгово-экономическую кооперацию как по двусторонней линии, так и в формате общего интеграционного пространства"

- Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Россия готова продолжать совместную работу с Арменией с целью дальнейшего углубления и совершенствования эффективности партнерства на благо граждан обеих стран, в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что отношения Москвы и Еревана расширялись и укреплялись благодаря совместной конструктивной и плодотворной работе, и отметил, что в текущих условиях важно сохранить партнерские связи во благо народов обеих стран.

"Благодаря совместной конструктивной и плодотворной работе, межгосударственные отношения между Арменией и Россией укреплялись и расширялись, опираясь на многовековую дружбу наших народов"

- Арарат Мирзоян