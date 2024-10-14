Вестник Кавказа

Расширение связей в зеленой энергетике обсудили Азербайджан и ЕБРР

Расширение связей в зеленой энергетике обсудили Азербайджан и ЕБРР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель азербайджанского энергетического ведомства провел переговоры с представителем ЕБРР. Стороны обсудили возможности расширения связей в сфере "зеленой" энергии.

Глава Минэнерго Азербайджана встретился сегодня в Баку с представителем Европейского банка реконструкции и развития. Об этом он сам написал своих страницах в соцсетях 3 апреля.

Парвиз Шахбазов отметил, что центральной темой обсуждения стали возможности расширения взаимодействия между республикой Южного Кавказа и ЕББР в "зеленой" энергетике.

"Мы провели плодотворную встречу с находящимся с визитом в Баку в рамках Консультативного совета управляющим директором Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Гарри Бойдом-Карпентером"

– азербайджанский министр

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