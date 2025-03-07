Вестник Кавказа

Казахстан обеспечит автомобилями регионы Центральной Азии

Заседание штаба по обеспечению экономического роста в правительстве
© Фото: министерство национальной экономики Казахстана
Казахстан намерен стать крупнейшим производителем автомобилей в регионе – в нынешнем году только в Костанайской области страны заработают пять новых автозаводов.

Правительство Казахстана на утреннем заседании штаба по обеспечению экономического роста, которое провел глава Миннацэкономики страны Серик Жумангарин, обсудило новые инвестиционные проекты, говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, в нынешнем 2025 году только в Костанайской области Казахстана заработают сразу пять новых автозаводов: уже в апреле свою продукцию начнет выпускать завод автомобилей Jetour, передает Sputnik Казахстан.

"В октябре ожидается полный запуск нового завода KIA мощностью производства 70 тыс автомобилей в год и созданием 1,5 тыс рабочих мест. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже в июле этого года"

- Минэкономики Казахстана

Еще одним новым автопредприятием в регионе станет завод по производству автокомпонентов, который будет производить краску, пластиковые изделия, выхлопные системы, герметики, аудиосистемы и другое автооборудование.

Свою лепту в развитие отрасли внесут еще два завода, которые будут производить главные передачи и балки ведущих мостов, - отметили в министерстве.

С развитием автопрома в регионе будет создан международный транспортно-логистический хаб в направлении "Север-Восток", который позволит увеличить объем перевозок на 20%.

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