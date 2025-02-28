В СКО заработает автоматизированный комплекс по сборке вагонов

В Северо-Казахстанской области уже до конца текущего 2025 года заработает инновационный завод по сборке железнодорожных пассажирских вагонов и вагонов-платформ – собирать их будут роботы.

Власти Северо-Казахстанской области Казахстана в кратчайшие сроки намерены построить и запустить инновационное предприятие по сборке подвижного состава для железной дороги страны – его особенностью станет то, что собирать вагоны будут большей частью роботы, сообщили в акимате региона.

Проект не будет затратным – он обойдется инвесторам в 24 млрд тенге ($47,8 млн), предприятие будет выпускать пассажирские железнодорожные вагоны и вагоны-платформы модели 13-6922, передает Sputnik Казахстан.

"Количество рабочих будет доведено до 900 человек. Ежегодно будем собирать 3 тыс вагонов. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, запуск намечен на 4 квартал текущего года"

- директор завода Данис Арасланов

За счет роботизации и автоматизации производственного процесса новый завод будет универсальным – на его базе можно будет собирать и комплектующие для различных моделей подвижного состава.

В перспективе благодаря этому предприятие начнет производить полувагоны, вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов и вагоны- автомобилевозы, рассказали в акимате области.