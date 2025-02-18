Вестник Кавказа

В казахстанском Экибастузе заработает завод железнодорожного машиностроения

В казахстанском Экибастузе заработает завод железнодорожного машиностроения
© Фото: министерство транспорта Казахстана
В скором времени в павлодарском Экибастузе в Казахстане заработает новое предприятие – строящийся здесь завод будет выпускать заготовки для железнодорожных составов, сегодня его посетил глава Минтранспорта страны Марат Карабаев.

В городе областного подчинения Экибастузе (Павлодарская область, Казахстан) ведется активная фаза строительства нового завода железнодорожного машиностроения RailCast Systems, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Сегодня строящееся предприятие с инспекцией посетил глава Минтранса страны Марат Карабаев, передает Sputnik Казахстан.

Он станет единственным в стране современным заводом, с конвейера которого будут сходить металлические заготовки для железнодорожных осей и бандажей, а также многие штампованные детали железнодорожных составов, что позволит практически полностью заменить их импорт из других стран.

Всего предприятие будет выпускать 160 900 единиц продукции в год, а работу на нем с запуском получат около 550 квалифицированных специалистов. На заводе уже ведется монтаж оборудования, а заработает он уже во втором квартале текущего 2025 года, добавили в министерстве.

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