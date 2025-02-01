Казахстан продолжит развивать сеть железных дорог

Только в наступившем 2025 году казахстанские строители намерены уложить в стране 13 тысяч километров железных дорог и отремонтировать 53 железнодорожных вокзала.

Власти Казахстана намерены и в текущем году продолжить масштабное строительство железных дорог и сопутствующей инфраструктуры: в 2025 году запланировано провести строительные работы на 13 тыс км дорог, и уже определены источники финансирования по проектам на 9,5 тыс км, сообщило в своем Telegram-канале правительство страны.

Строительные работы будут проводиться за счет инвестиций международных финансовых организаций, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев.

"Речь идет о новых инфраструктурных проектах, включая важные маршруты "Жезказган – Караганда", "Актобе – Улгайсын" и "Атырау – Доссор", а также обходы городов Сарыагаш, Рудный и Кызылорда"

- Марат Карабаев

Уже есть принципиальная договоренность с крупными международными финансовыми институтами – такими, как МБРР, ЕБРР, АБР и другими, о выделении льготного финансирования под эти проекты.

А вот строить и ремонтировать железную дорогу будут казахстанские компании – власти уже пересмотрели конкурсные условия на участие в тендерах, предоставив преференции отечественным компаниям, что позволило привлечь к ним больше казахстанских предприятий: так, только по проекту "Караганда – Жезказган" число участников тендера выросло с 2 до 10.

По всем проектам строительно-монтажные работы начнутся в апреле текущего года, добавили в правительстве.