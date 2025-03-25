Ответные меры за пошлины примут на днях против США в ЕС

Евросоюз готовится принять ответные меры в отношения США за введенные накануне пошлины. В ближайший понедельник их утвердят министры торговли стран ЕС.

В начале следующей недели главы Минторговли стран Евросоюза примут ответные меры в отношении Соединенных Штатов за пошлины. Об этом рассказал 3 апреля еврокомиссар по торговле, подчеркнув, что консультации по этому вопросу уже завершились.

"Я обсужу следующий шаг с министрами торговли ЕС 7 апреля, а голосование, как ожидается, состоится через два дня"

– Марош Шевчович

Он отметил, что действия Евросоюза дополнят меры, объявленные после того, как в марте США ввели ограничения на экспорт стали и алюминия на сумму 26 млрд евро.

"Мы должны помнить, что ЕС не зависит от какого-либо одного рынка. Мы воспользуемся этой ситуацией для дальнейшей диверсификации наших торговых партнерств по всему миру, чтобы гарантировать, что наш бизнес может расти и процветать во всем мире"

– еврокомиссар