ВОЗ осталась без половины средств финансирования до 2027 года

В ВОЗ столкнулись с серьезным кризисом, вызванным решением США прекратить финансирование организации. Как отмечается, на данный момент ВОЗ не хватает около $2 млрд.

Всемирной организации здравоохранения не хватает в районе $1,9 млрд (примерно 45%) для финансирования сокращенного варианта бюджета на 2026 и 2027 год, размер которого составляет $4,2 млрд. Об этом было сказано на встрече сотрудников организации, прошедшей 2 апреля в формате онлайн.

В частности, было обращено внимание на то, что при президентстве Джо Байдена США не перечислили организации в районе $130 млн за прошлый год. Уточняется, что решение Вашингтона прекратить финансирование ВОЗ спровоцировало серьезный кризис в организации.

В конце прошлого месяца гендиректор ВОЗ распространил внутри организации письмо, в котором сообщил, что из-за выхода Соединенных Штатов из организации в нынешнем году ВОЗ столкнется с серьезной нехваткой средств. В письме подчеркивалось, что речь идет примерно о $600 млн.

Ранее сообщалось, что в 2022 и 2023 годах ВОЗ получила от Вашингтона почти $1 млрд.