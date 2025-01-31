Сирия заинтересована в развитии сотрудничества с Россией

Сотрудничество с Россией важно для Сирии. В республике заинтересованы в дружбе между странами на различных уровнях, рассказал глава Минэкономики Сирии.

Для Сирии важное значение имеет сотрудничество Москвы с Дамаском, об этом рассказал глава сирийского министерства экономики и промышленности Нидал аш-Шаар.

Министр поведал о тот, в каких отношениях с РФ заинтересована САР.

"Новый этап требует, чтобы эти отношения были всесторонними и сбалансированными. Мы хотим, чтобы между Сирией и Россией, была дружба, как на уровне правительств, так и народов… И мы работаем над этим"

– аш-Шаар

Сирийский министр подчеркнул, что продолжение двустороннего сотрудничества имеет большое значение не только по политическим, но и по техническим причинами, передает РИА Новости.