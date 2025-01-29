Владимир Путин направил послание новому президенту Сирии. В феврале 2025 году у руководителей двух стран состоялся телефонный разговор.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о послании, которое российский лидер Владимир Путин направил новому сирийскому президенту Ахмеду аш-Шараа.

Он отметил, что в документе говорится о поддержке усилий по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии в интересах обеспечения суверенитета и территориальной целостности.

Пресс-секретарь подчеркнул, что глава российского государства подтвердил готовность развивать сотрудничество Москвы и Дамаска в целях укрепления отношений двух стран.

Напомним, в феврале 2025 года Путин впервые провел телефонный разговор с аш-Шараа. В ходе беседы руководитель Сирии указал на крепкие стратегические отношения между государствами.