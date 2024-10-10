Вестник Кавказа

О дружеских отношениях с Азербайджаном рассказали в Дагестане

О дружеских отношениях с Азербайджаном рассказали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заур Аскендеров заявил, что у Дагестана и Азербайджана общие духовные ценности и менталитет. Он отметил, что народная дипломатия скрепляет исторически сложившиеся связи.

Руководитель дагестанского парламента Заур Аскендеров рассказал о дружеских отношениях Дагестана с Азербайджаном.

Председатель Народного Собрания республики заявил о важности скрепления исторически сложившихся связей Дагестана и Азербайджана через народную дипломатию.

Аскендеров отметил, что у Дагестана и Азербайджана общие менталитет и духовные ценности. Он добавил, что их необходимо не только скреплять и не терять, но и развивать.

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