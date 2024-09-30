Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестан и Азербайджан за последние годы добились больших успехов в развитии торгово-экономических связей. Сегодня Махачкала и Баку расширяют сотрудничество во всех сферах.

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии углубило российско-азербайджанское сотрудничество и расширило региональные связи. Сегодня российские регионы активно выстраивают торгово-экономические контакты с Азербайджаном. Ярким примером служит Дагестан.

Отношения Дагестана и Азербайджана

Дагестано-азербайджанское сотрудничество — явление не вчерашнего дня. Географическая близость, а также схожесть традиций способствовали развитию отношений между сторонами очень давно. Тесные связи наблюдались не только в советский и постсоветский периоды, но также в эпоху средних и даже античных веков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отношения Азербайджана и Дагестана складывались веками и переживали периоды как взлетов, так и падений. Особенно ярко это проявилось после распада СССР. Но сегодня и Баку, и Махачкала заинтересованы в углублении связей во всех торгово-экономических сферах. Стороны неоднократно подчеркивали, что потенциал для этого есть.

Визит Меликова в Азербайджан в 2022 году

По всей видимости, «отправной точкой» или началом новой эпохи в истории дагестано-азербайджанского сотрудничества можно назвать визит главы Дагестана Сергея Меликова в Баку в декабре 2022 года и его встречу с президентом Ильхамом Алиевым.

И Меликов, и Алиев тогда напомнили, что исторические связи между народами Дагестана и Азербайджана существовали на протяжении веков. Оба также выразили надежду, что приезд дагестанской делегации поспособствует дальнейшему расширению сотрудничества.

© Фото: сайт президента Азербайджана

В ходе той поездки Меликов провел переговоры с премьером Азербайджана Али Асадовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым. На них тоже говорилось о взаимодействии Баку и Махачкалы. На следующий же год Азербайджан посещали и дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, и глава парламента РД Заур Аскендеров.

Данная поездка показала стратегическую важность Дагестана в углублении союзничества и партнерства России и Азербайджана, развитии транспортных коммуникаций и проекта международного коридора «Север-Юг». Это дало свои плоды.

Развитие транспортных связей

Одним из главных достижений в торгово-экономической сфере на современном этапе, несомненно, является открытие воздушных границ. В 2023 году были возобновлены полеты между Дагестаном и Азербайджаном. В настоящее время авиасообщение между Баку и Махачкалой остается одним из самых востребованных в Дагестане.

Помимо этого, развиваются контакты на море. Так, есть планы по запуску круизных лайнеров со странами Каспийского региона. И вот уже в 2025 году, как сообщил гендиректор махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев, будет запущен морской круиз от компании «Водоход», который свяжет по воде Дагестан с Азербайджаном, Ираном и Казахстаном. Вместе с пассажирским Махачкала и Баку намерены улучшать и морское торговое сообщение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблемным остается вопрос, связанный с наземными коммуникациями. Как известно, сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрыта с 2020 года, запрещен проезд автотранспорта, не осуществляются автобусное и ж/д сообщения. Исключение сделано только для грузоперевозок, а также граждан России, выезжающих из Азербайджана. Тем не менее, данная тема не стоит на месте и продолжает обсуждаться между сторонами на различных уровнях.

Говоря о грузоперевозках, стоит отметить, что работа в этом направлении укрепляется. Одним из примеров служит открытие в прошлом году пропускного таможенного пункта «Ханоба» на границе Азербайджана и России. В мероприятии участвовали вице-премьер РФ Алексей Оверчук, зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев и глава правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. При этом работы по улучшению таких пунктов на границе продолжаются.

Товарооборот

Товарооборот между Азербайджаном и Дагестаном сохраняет положительную динамику. Так, министр экономики Дагестана Гаджи Султанов отмечал, что в 2022 году объемы по сравнению с предыдущими показателями увеличились на 83%. Наращивание подтвердил и Сергей Меликов, отметив, что Азербайджан - один из главных торговых партнеров Дагестана.

Заинтересованность в развитии связей и увеличении объемов торговли подтверждают взаимные визиты бизнес-делегаций. Например, в августе этого года представители крупнейших дистрибьюторских компаний Азербайджана ознакомились с производством и готовой продукцией нескольких заводов Дагестана. Кроме того, в этом же месяце состоялось открытие совместного транспортно-логистического агроцентра S.R.Plast.

© Фото: телеграм-канал правительства Дагестана

Дагестан в свою очередь является активным участником крупных выставок и ярмарок, которые проходят в Баку и других городах страны, что говорит о заинтересованности Азербайджана в приобретении дагестанских сельскохозяйственных товаров. Помимо этого, азербайджанскую продукцию сегодня можно встретить в самом Дагестане — это касается как овощей и фруктов, так и готовых товаров.

Перспективы

Таким образом, Дагестан становится важным связующим звеном в развитии отношений России и Азербайджана. Более того, это способствует укреплению торгово-экономических контактов между Баку и Махачкалой. При этом надо учесть, что имеющийся потенциал реализован не в полной мере. Тем не менее, активное налаживание связей служит залогом того, что сотрудничество Дагестана и Азербайджана будет укрепляться.