Вестник Кавказа

Дагестан и Азербайджан: общая граница, население, отношения

Мурад Устаров
Дагестан и Азербайджан: общая граница, население, отношения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сухопутная граница России и Азербайджана проходит через Дагестан. Какова протяженность границы? Как можно добраться из Дагестана в Азербайджан? Какие отношения между Азербайджаном и Дагестаном?

Дагестан – единственный регион России, соседствующий с Азербайджаном. Через республику пролегают важные торговые пути, способствующие укреплению торгово-экономических связей двух стран.

Граница Дагестана и Азербайджана

Прямой сухопутный путь из России в Азербайджан проходит через Республику Дагестан. Это единственный российский регион, который граничит с Азербайджаном.

Протяженность границы между Дагестаном и Азербайджаном составляет 327,6 км, при этом речная граница составляет 55,2 км, а сухопутная – 272,4 км. Сама граница разделяется на три участка:

Карта Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
  • горный (по реке Самур);
  • предгорный (тоже по реке Самур);
  • низинный (дельта реки Самур в Прикаспийской низменности).

На границе также расположена самая южная точка России – она привязана к горам Базардюзю (4 466 м) и Рагдан (4 020 м).

Дороги и транспорт

Через Дагестан проходит международная автомобильная магистраль Ростов-на-Дону – Баку. В ее состав входит часть федеральной автодороги "Кавказ", которая завершается на границе с Азербайджаном.

Помимо этого, через Дагестан проложены железнодорожные пути, связывающие Азербайджан с российскими регионами. Два поезда – из Москвы в Баку и из Ростова-на-Дону в Баку – проходят именно по территории Дагестана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Добраться из Дагестана в Азербайджан можно и воздушным транспортом. Прямые рейсы из Махачкалы в Баку выполняют "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Время полета – более 1 часа.

Азербайджанцы в Дагестане

Азербайджанцы являются коренным народом Дагестана наравне с аварцами, даргинцами, лакцами и другими народами республики. Их численность составляет более 116 тыс человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В основном они проживают в южной части Дагестана, в частности, в Дагестанских Огнях, Дербенте, Дербентском и Табасаранском районах. Но немало азербайджанцев живут и севернее – в Махачкале, Каспийске, Кизляре.

Народы Дагестана в Азербайджане

В Азербайджане сегодня проживают представители разных национальностей, среди которых есть и народы нахско-дагестанской языковой семьи.

Самым крупным из дагестаноязычных этносов являются лезгины, численность которых – более 180 тыс человек. Далее идут аварцы (около 50 тыс человек) и цахуры (12 тыс).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Места компактного проживания народов находятся на севере страны. В основном это районы, граничащие с Дагестаном. Однако немало аварцев и лезгин живет в крупных городах – Баку, Гяндже, Сумгаите.

Отношения Дагестана и Азербайджана

Азербайджан и Дагестан объединяют исторически сложившиеся дружественные взаимоотношения, направленные на укрепление союзнического взаимодействия между Баку и Москвой.

Сегодня Баку и Махачкала активно взаимодействуют в различных сферах на благо России и Азербайджана. Ярко это проявляется в торгово-экономической деятельности.

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так, азербайджанские предприниматели активно совершают визиты в Дагестан с целью развития сотрудничества в сельском хозяйстве и промышленности. Азербайджан заинтересован в расширении связей с дагестанскими предприятиями.

То же самое можно сказать и про Дагестан, желающий наращивать товарооборот со своим южным соседом. Дагестанская продукция нередко участвует в проходящих в Азербайджане выставках и ярмарках.

Одним из примеров торгово-экономического сотрудничества Дагестана и Азербайджана является и открытие совместного предприятия S.R.Plast на территории Дербентского района.

© Фото: телеграм-канал правительства Дагестана

Таким образом, расширяя торгово-экономическое взаимодействие, Баку и Махачкала способствуют развитию отношению регионов, а также укрепляют партнерство и союзничество России и Азербайджана.

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