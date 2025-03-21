Цена на нефть опустилась ниже $69 за баррель

Нефть Brent стала стоить меньше $69 впервые с начала марта. Падение стоимости продолжается второй день на фоне решений Трампа и ОПЕК+.

Котировки на нефть продолжают снижаться на фоне решений ОПЕК+ и новых пошлин лидера США Дональда Трампа. Цена за баррель Brent упала ниже $69 впервые за месяц.

Сообщается, что стоимость июньских фьючерсов упала почти на 2%, достигнув отметки в $68,86 за баррель, майские также просели почти на 2%, дойдя до цены в $65,66 за баррель.

Отметим, что вчера аналитики зафиксировали максимальное с 2022 года падение цены на Brent.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин, которые затронут импорт из 185 стран мира.

Также стало известно, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти с мая на 400 тыс баррелей в сутки.