В МИД России рассказали о прогрессе в диалоге между РФ и США

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают работать над устранением "двусторонних раздражителей" в отношениях.

Москва и Вашингтон продвинулись в деле нормализации двусторонних отношений, но о существенных достижениях говорить пока преждевременно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде"

– Сергей Рябков

По словам дипломата, Кремль и Белый дом работают над устранением "двусторонних раздражителей".

Как отметил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", пока работа сводится к налаживанию дипломатических механизмов. Замглавы МИД отдельно подчеркнул, что РФ добивается возвращения в собственность шести объектов недвижимости в разных штатах. Данный вопрос для Москвы особенно важен, и власти России стремятся донести это до Вашингтона.

"Мы об этом им уже напоминали не раз. Мы будем продолжать бить в одну точку, они не должны думать, что для нас этот вопрос где-то на заднем плане. Все наоборот"

– Сергей Рябков

Напомним, что РФ и США договорились о постепенном налаживании дипломатических контактов в феврале этого года в Эр-Рияде.