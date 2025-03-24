Нетаньяху может обсудить с Орбаном план Трампа по Газе

Обстановка на Ближнем Востоке и план американского президента Дональда Трампа по Газе могут стать центральными темами переговоров премьеров Израиля и Венгрии в Будапеште. Об этом сообщили СМИ.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт. В ходе двухдневного визита он встретится с венгерским коллегой Виктором Орбаном и, вероятно, обсудит с ним обстановку на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество в экономике.

В аэропорту его встретил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

По данным газеты The Times of Israel, одной из предполагаемых тем обсуждения Нетаньяху и Орбана станет план президента США Дональда Трампа по Газе, который предполагает превращение сектора в международный курорт на Средиземном море после переселения жителей палестинского анклава в другие страны.

"Нетаньяху пытается создать коалицию из как можно большего числа стран, поддерживающих план Трампа по Газе"

- газета The Times of Israel

Стоит отметить, что это первый визит израильского премьера в Европу с тех пор, как осенью прошлого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест. Со слов СМИ, Венгрия может отказаться от сотрудничества с МУС во время визита Нетаньяху. Ранее МИД страны во главе с Петером Сийярто уже поднимал этот вопрос на обсуждение.