Вестник Кавказа

Израиль сообщил об ударе по штабу ХАМАС в секторе Газа

Израиль сообщил об ударе по штабу ХАМАС в секторе Газа
© Фото: ЦАХАЛ
Израильская армия ударила по центру командования ХАМАС в Газе, следует из заявления ЦАХАЛ. Целью атаки были важные члены радикального движения.

В Армии обороны Израиля сегодня сообщили, что военными был нанесен удар по штабу палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности атаковали видных террористов, которые находились в центре командования и управления ХАМАС в районе города Газа"

– сообщение

В ЦАХАЛ не назвали имена радикалов, ставших целью удара. Когда именно был совершен удар также не говорится.

Перед атакой военные, следует из заявления ЦАХАЛ, предприняли "многочисленные меры для минимизации причинения вреда" жителям Газы.

Напомним, Израиль прервал режим прекращения огня, установленный в январе, 18 марта.

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