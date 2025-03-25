Вестник Кавказа

СМИ сообщили о скором новом разговоре Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Газета Politico пишет, что в ближайшее время может состояться новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Последняя беседа двух президентов состоялась 18 марта.

В ближайшие дни может состояться новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как передает газета, российский и американский лидеры могут провести беседу по телефону до или после предстоящих выходных.

Последняя беседа глав государств состоялась 18 марта. До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 12 февраля. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

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