СМИ сообщили о скором новом разговоре Путина и Трампа

Газета Politico пишет, что в ближайшее время может состояться новый разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Последняя беседа двух президентов состоялась 18 марта.

В ближайшие дни может состояться новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как передает газета, российский и американский лидеры могут провести беседу по телефону до или после предстоящих выходных.

Последняя беседа глав государств состоялась 18 марта. До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 12 февраля. Лидеры обсуждали урегулирование конфликта на Украине.