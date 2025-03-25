Вестник Кавказа

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к заключению сделки. Он добавил, что недавний разговор с Зеленским прошел хорошо.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Руководитель Белого дома сообщил, что Европа не добилась результата в этом направлении. При этом он выразил уверенность в том, что у него получится добиться успеха.

Трамп также рассказал о недавнем разговоре с Зеленским. По его словам, беседа прошла хорошо. Кроме того, он добавил, что украинский президент выразил готовность к диалогу.

Глава Белого дома сообщил, что в целом в обсуждении украинского конфликта есть большой прогресс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1445 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США не считают Россию и Китай угрозой Европе

США не считают Россию и Китай угрозой Европе

Дмитриев оценил настрой США на диалог с Россией

Дмитриев оценил настрой США на диалог с Россией

Пошлины США оценили в Госдуме

Пошлины США оценили в Госдуме

Песков: Россия предпочитает работать с США по вопросу Украины

Песков: Россия предпочитает работать с США по вопросу Украины

В МИД России рассказали о прогрессе в диалоге между РФ и США

В МИД России рассказали о прогрессе в диалоге между РФ и США

Американские компании будут участвовать в ПМЭФ

Американские компании будут участвовать в ПМЭФ

Косачев назвал новые пошлины &quot;самоутверждением США&quot;

Косачев назвал новые пошлины "самоутверждением США"

Диалог России и США важен – Дмитриев

Диалог России и США важен – Дмитриев

Глава РФПИ прибыл в Штаты – СМИ

Глава РФПИ прибыл в Штаты – СМИ

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме сегодня – СМИ

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме сегодня – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы