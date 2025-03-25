Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

Дональд Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к заключению сделки. Он добавил, что недавний разговор с Зеленским прошел хорошо.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Руководитель Белого дома сообщил, что Европа не добилась результата в этом направлении. При этом он выразил уверенность в том, что у него получится добиться успеха.

Трамп также рассказал о недавнем разговоре с Зеленским. По его словам, беседа прошла хорошо. Кроме того, он добавил, что украинский президент выразил готовность к диалогу.

Глава Белого дома сообщил, что в целом в обсуждении украинского конфликта есть большой прогресс.