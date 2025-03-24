Вестник Кавказа

Москва выступает за подключение Еревана к ШОС - посол

Москва выступает за подключение Еревана к ШОС - посол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол РФ в Ереване заявил, что Россия поддерживает подключение Армении к ШОС и готова способствовать этому. Позиция Москвы будет исходить из принципов, соответствующих реалиям многополярного мира.

Россия выступает за подключение Армении к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и готова способствовать этому по всем направлениям, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Наша позиция здесь исходит из того, что стремление к взаимодействию вполне естественно с учетом тех принципов, которыми руководствуется ШОС в работе. Принципам, соответствующим реалиям многополярного мира"

- Сергей Копыркин

Он подчеркнул, что Россия будет использовать прагматический подход в формировании новой, подлинно равноправной системы международных отношений.

Напомним, что сегодня ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), 2 государства имеют статус наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).

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