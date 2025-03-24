Москва выступает за подключение Еревана к ШОС - посол

Россия выступает за подключение Армении к работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и готова способствовать этому по всем направлениям, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"Наша позиция здесь исходит из того, что стремление к взаимодействию вполне естественно с учетом тех принципов, которыми руководствуется ШОС в работе. Принципам, соответствующим реалиям многополярного мира"
- Сергей Копыркин
Он подчеркнул, что Россия будет использовать прагматический подход в формировании новой, подлинно равноправной системы международных отношений.
Напомним, что сегодня ШОС объединяет 10 государств-членов (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), 2 государства имеют статус наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).