Миграционная политика России изменится - МВД

В этом году в России будет разработана новая концепция миграционной политики, соответствующую работу проводят сейчас в МВД РФ.
"В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны"
– первый замминистра Александр Горовой
Он назвал количество граждан других государств, которые в настоящее время находятся на территории Российской Федерации - порядка 6,3 млн человек.
Замглавы МВД обратил внимание на то, что сейчас многие российские регионы заняли пассивны в вопросах регулирования иностранной рабочей силы, не уделяют должного внимания вопросам безопасности и социальным рискам, связанным с большим потоком мигрантов.