Миграционная политика России изменится - МВД

МВД России разрабатывает новую концепцию миграционной политики. Планируется, что она будет представлена осенью 2025 года.

В этом году в России будет разработана новая концепция миграционной политики, соответствующую работу проводят сейчас в МВД РФ.

"В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны"

– первый замминистра Александр Горовой

Он назвал количество граждан других государств, которые в настоящее время находятся на территории Российской Федерации - порядка 6,3 млн человек.

Замглавы МВД обратил внимание на то, что сейчас многие российские регионы заняли пассивны в вопросах регулирования иностранной рабочей силы, не уделяют должного внимания вопросам безопасности и социальным рискам, связанным с большим потоком мигрантов.