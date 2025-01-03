Вестник Кавказа

Миграционная политика России изменится - МВД

Миграционная политика России изменится - МВД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МВД России разрабатывает новую концепцию миграционной политики. Планируется, что она будет представлена осенью 2025 года.

В этом году в России будет разработана новая концепция миграционной политики, соответствующую работу проводят сейчас в МВД РФ.

"В настоящее время по поручению президента и правительства РФ министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики Российской Федерации, которая будет доложена сначала в правительство - осенью, а затем и президенту страны"

– первый замминистра Александр Горовой

Он назвал количество граждан других государств, которые в настоящее время находятся на территории Российской Федерации - порядка 6,3 млн человек.

Замглавы МВД обратил внимание на то, что сейчас многие российские регионы заняли пассивны в вопросах регулирования иностранной рабочей силы, не уделяют должного внимания вопросам безопасности и социальным рискам, связанным с большим потоком мигрантов.

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