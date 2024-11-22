Вестник Кавказа

Азербайджан и Черногория будут развивать партнерство в "зеленой" энергетике

Азербайджан и Черногория будут развивать партнерство в "зеленой" энергетике
Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Черногории провели встречу, на которой обсудили сотрудничество и партнерство двух стран, в том числе в "зеленой" энергетике.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с госсекретарем министерства иностранных дел Черногории Перишей Кастратовичем, информирует МИД АР.

Стороны провели обсуждение текущего состояния и перспективы развития сотрудничества двух стран, также были оценены возможности расширения двусторонних отношений. Также на встрече Байрамов и Кастратович поговорили по темам региональной и международной повестки.

В рамках диалога было отмечено наличие благоприятных условий для дальнейшего развития сотрудничества двух государств в экономике, энергетике, торговле, туризме, гуманитарной сфере. Особое значение имеет расширение партнерства Азербайджана и Черногории в области "зеленой" энергии.

Глава азербайджанского МИД проинформировал гостя о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о широкомасштабных строительных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, о мерах по разминированию территорий. Также министр рассказал о состоянии процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном и мирном урегулировании. Он подчеркнул, что в результате двусторонних переговоров, инициированных Азербайджаном, был согласован текст мирного договора, но остаются препятствия для подписания документа, в частности территориальные претензии, содержащиеся в конституции Армении.

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