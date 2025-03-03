Азербайджан намерен производить "зеленый" водород

Азербайджанская энергетическая компания SOCAR Green начала исследования для оценки потенциала производства в стране "зеленого" водорода – уже проводятся комплексные исследования производственного процесса.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - нефтегазовая компания SOCAR начала активное изучение возможности производства в стране "зеленого" водорода, сообщили в компании.

"Для оценки его целесообразности нами запущены комплексные исследования, которые соответствуют более широким целям Азербайджана по диверсификации энергетического баланса и снижению зависимости от ископаемого топлива"

- SOCAR Green.

В случае успешных исследований компания планирует экспортировать экологичное топливо, а также интегрировать его производство с выработкой "зеленого" аммиака и удобрений, а также применять в системах хранения энергии, сотрудничая в этом направлении с международными партнерами, – рассказали в SOCAR Green, передает Trend.

Напомним, исследования, проведенные консалтинговой компанией Advisian при поддержке Европейского банка реконструкции и развития показали, что Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития низкоуглеродной водородной экономики: у страны огромные ресурсы возобновляемой энергии и на суше, и на шельфе.