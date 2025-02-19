Калиматов анонсировал первую ярмарку СКФО в Магасе

В конце апреля в Ингушетии пройдет первая ярмарка товаропроизводителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.
26 апреля в Магасе соберутся представители крупных компаний и мастера народных промыслов, которые представят посетителям свои лучшие товары, текстиль и одежду, а также сувенирную продукцию, отметил глава региона.
"Товаропроизводителям предоставят возможность продвигать свой бренд на крупнейшей площадке региона, организовывать прямые продажи, находить новых партнеров и клиентов, а также налаживать деловые связи с другими производителями и покупателями"
- Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии отметил, что ярмарки – это оптимальное решение для расширения рынка сбыта товаров для их производителей, не менее интересен такой формат и покупателям – именно здесь можно своими руками пощупать и оценить товары из других регионов, которые разнообразят ассортимент местной продукции.
В дальнейшем это мероприятие станет традиционным для СКФО, выразил уверенность Махмуд-Али Калиматов.