Вестник Кавказа

Калиматов анонсировал первую ярмарку СКФО в Магасе

Торговля на WANDI Bazar Eid Festiva
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в конце апреля столица Ингушетии впервые примет у себя первую ярмарку товаропроизводителей СКФО, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов – на ней будут выставлены лучшие товары.

В конце апреля в Ингушетии пройдет первая ярмарка товаропроизводителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

26 апреля в Магасе соберутся представители крупных компаний и мастера народных промыслов, которые представят посетителям свои лучшие товары, текстиль и одежду, а также сувенирную продукцию, отметил глава региона.

"Товаропроизводителям предоставят возможность продвигать свой бренд на крупнейшей площадке региона, организовывать прямые продажи, находить новых партнеров и клиентов, а также налаживать деловые связи с другими производителями и покупателями"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии отметил, что ярмарки – это оптимальное решение для расширения рынка сбыта товаров для их производителей, не менее интересен такой формат и покупателям – именно здесь можно своими руками пощупать и оценить товары из других регионов, которые разнообразят ассортимент местной продукции.

В дальнейшем это мероприятие станет традиционным для СКФО, выразил уверенность Махмуд-Али Калиматов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вильфанд: дожди спасут урожай на Юге России

Вильфанд: дожди спасут урожай на Юге России

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Один из высоких уровней безработицы выявлен в Дагестане

Один из высоких уровней безработицы выявлен в Дагестане

Ингушетия возглавила рейтинг регионов по уровню безработицы

Ингушетия возглавила рейтинг регионов по уровню безработицы

Югу России пообещали аномальное тепло

Югу России пообещали аномальное тепло

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

Рамадан в России 2025: начало и конец, где отмечают?

На прилавках российских магазинов становится больше &quot;Продукции Кавказа&quot;

На прилавках российских магазинов становится больше "Продукции Кавказа"

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Юг России ждут аномальные морозы?

Юг России ждут аномальные морозы?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы