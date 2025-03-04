В Ингушетии можно будет проехать по местам военных сражений

Туристы, решившие посетить Ингушетию, смогут проехать по новому 100-километровому маршруту "Малгобек – город воинской славы", открывшемуся в республике к 80-летию Великой Победы.

Туристов, выбравших нынешней весной поездку в Ингушетию, ждет новый туристический маршрут, который к 80-летию победы в Великой Отечественной войне разработал Комитет по туризму республики, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В память о Великой Отечественной войне в Ингушетии создан туристический маршрут "Малгобек - город воинской славы". Его протяженность составляет 118 км, а каждая остановка - это место, где начинается погружение в историю, где каждый памятник, каждая стела - это напоминание о том, какой ценой далась Победа"

- Махмуд-Али Калиматов

Стартует маршрут у Мемориала памяти и славы в Назрани, где увековечены имена всех героев Ингушетии, павших в боях за Родину. Далее он проходит через сельское поселение Вознесеновское, где установлен памятник герою Великой Отечественной войны полковнику Арташесу Василяну, а в самом Малгобеке туристы увидят памятник Алексею Бересту, одному из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

В программе маршрута - посещение Музея боевой славы, экспонаты которого расскажут о героической обороне Малгобека. А завершится он в селении Сагопши, где на развилке дорог установлен памятник советской боевой технике - танку ИС-3, написал глава региона.

Этот маршрут – не просто экскурсия, а возможность сохранить память о тех, кто сражался за наше будущее, добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее мы писали о том, что власти Ингушетии разработали и утвердили два из десяти туристических маршрутов для школьников в рамках празднования 80-летия Победы: это туристско-экскурсионный автомобильный маршрут по местам боевой славы г. Малгобека и Малгобекского района "Маршрут Памяти" и туристический военно-исторический маршрут "Уйдя в бессмертие, они на защите Родины", сообщил глава региона.