Вестник Кавказа

"Поезд Победы" приедет в Ингушетию

"Поезд Победы" приедет в Ингушетию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Назрань в Ингушетии примет "Поезд Победы" 5 и 6 марта. Вход по регистрации.

На этой неделе Ингушетия примет передвижной музей "Поезд Победы". Это уже третий регион СКФО, в котором побывала интерактивная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Жители республики имеют редкую возможность стать участниками уникального проекта — "Поезда Победы". Музей на колесах погрузит их в атмосферу событий 1941−1945 годов, даст почувствовать характер и дух защитников нашей Родины, среди которых было много уроженцев Ингушетии"

- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что проект особенно важен для молодого поколения, у которого прерывается связь с ветеранами ВОВ.

"Поезд Победы" будет стоять в Назрани 5 и 6 марта. Вход для всех желающих бесплатный, необходима только регистрация.

Ранее передвижной музей заезжал в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и даже Абхазию.

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