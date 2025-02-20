"Поезд Победы" приедет в Ингушетию

Город Назрань в Ингушетии примет "Поезд Победы" 5 и 6 марта. Вход по регистрации.

На этой неделе Ингушетия примет передвижной музей "Поезд Победы". Это уже третий регион СКФО, в котором побывала интерактивная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Жители республики имеют редкую возможность стать участниками уникального проекта — "Поезда Победы". Музей на колесах погрузит их в атмосферу событий 1941−1945 годов, даст почувствовать характер и дух защитников нашей Родины, среди которых было много уроженцев Ингушетии"

- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что проект особенно важен для молодого поколения, у которого прерывается связь с ветеранами ВОВ.

"Поезд Победы" будет стоять в Назрани 5 и 6 марта. Вход для всех желающих бесплатный, необходима только регистрация.

Ранее передвижной музей заезжал в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и даже Абхазию.