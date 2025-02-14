В Абхазию 23 февраля придет "Поезд Победы"

Российский "Поезд Победы" - музей на колесах, в эти выходные доберется до Абхазии. В Сухуме состав пробудет с 23 по 25 февраля.

В Абхазию 23 февраля прибудет уникальный музей "Поезд Победы", информирует АЖД.

Один из вагонов поезда будет посвящен подвигам абхазцев в Великой Отечественной войне. Выставка подготовлена по случаю первого прибытия "Поезда Победы" в республику.

"Мы ожидаем прибытие уникального музея "Поезд Победы" на Сухумский вокзал вечером 22 февраля. С 23 по 25 февраля у него будут выставочные дни"

– и.о. первого вице-премьера республики Джансух Нанба

Музей на колесах будет принимать гостей в Сухуме с 23 по 25 февраля.