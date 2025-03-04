Школьники Ингушетии проедут по местам боевой славы

Власти Ингушетии разработали и утвердили два из десяти туристических маршрутов для школьников в рамках празднования 80-летия Победы, сообщил сегодня глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Патриотизм начинается с изучения своего края, его героических мест и истории, и с этой целью власти Ингушетии разработали и утвердили два из будущих десяти маршрутов по местам боевой славы в регионе, сообщил в своем Telegram-канале его глава Махмуд-Али Калиматов.

"Это туристско-экскурсионный автомобильный маршрут по местам боевой славы г. Малгобека и Малгобекского района "Маршрут Памяти" и туристический военно-исторический маршрут "Уйдя в бессмертие, они на защите Родины"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии призвал преподавательский состав школ организовывать экскурсии для детей, чтобы они не просто знали об исторических событиях, но могли увидеть эти места, где они происходили, воочию. Ребенок начинает сердцем проникать в прошлое своих достойных предков и хочет быть похожими на них. А красота этих мест заставляет их по-другому смотреть на окружающую среду, более бережно относятся к ней, пояснил Калиматов.

"Маршрут Памяти" – не просто туристическая поездка, он имеет символическое значение и разработан в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Это особая страница в истории нашей страны, добавил глава Ингушетии.