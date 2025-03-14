Оконные ручки будут выпускать в Ингушетии

Завод комплектующих для окон откроют в скором времени в Ингушетии. Проект получил одобрение Главгосэкспертизы. На новом заводе будут выпускать оконные ручки.

Еще одно промышленное предприятие заработает спустя некоторое время в Ингушетии – Главгосэкспертиза сегодня одобрила соответствующий проект, заключение ведомства опубликовано на сайте Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Новый завод будет производить детали для окон, а именно оконные ручки. Объект построит в Назрановском районе ООО "АМА".

Ручки будут изготавливаться из алюминия. Инвестиции в проект достигнут 155 млн рублей. Предполагается, что на нем будет выпускаться 10 тыс ручек ежегодно.

Компания "АМА" собирается запустить и еще одно предприятие – оно займется выпуском комплектующих для светопрозрачных конструкций.

Стоит отметить, что ООО "АМА" было зарегистрировано в Ингушетии в позапрошлом году.