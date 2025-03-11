Вестник Кавказа

Новый мост построят вместо ветхого через Ачалуки в Ингушетии

Новый мост построят вместо ветхого через Ачалуки в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительство нового автомоста упростит перемещение людей и транспорта между двумя районами Ингушетии - Малгобекским и Назрановским. Он будет готов к будущему году.

Обветшавший мост для автомобилей между двумя районами заменят в Ингушетии к 2026 году, радикальное обновление инфраструктуры анонсировали власти республики.

Объект расположен в селе Средние Ачалуки, которое находится в Малгобекском районе. Длина обновленного моста, который перекинется через реку Ачалуки, составит 40 м.

В ходе работ планируется снести существующий на данный момент мост. Далее будут смонтированы новые мостовые конструкции и система водоотведения, уложено дорожное покрытие с разметкой.

Для удобства пешеходов мост снабдят тротуаром и ограждением.

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, мост возвели свыше 60 лет назад, машин по нему сейчас ездит гораздо больше, чем рассчитывалось изначально. С течением времени мост успел обзавестись множеством дефектов, он уже серьезно изношен, что попросту опасно.

При всем при том, напомнил Климатов, именно этот мост связывает два района республики - Малгобекский и Назрановский, передает "Интерфакс".

"После реконструкции его грузоподъемность и пропускная способность в разы увеличится"

- глава Ингушетии

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