Новый мост построят вместо ветхого через Ачалуки в Ингушетии

Обветшавший мост для автомобилей между двумя районами заменят в Ингушетии к 2026 году, радикальное обновление инфраструктуры анонсировали власти республики.
Объект расположен в селе Средние Ачалуки, которое находится в Малгобекском районе. Длина обновленного моста, который перекинется через реку Ачалуки, составит 40 м.
В ходе работ планируется снести существующий на данный момент мост. Далее будут смонтированы новые мостовые конструкции и система водоотведения, уложено дорожное покрытие с разметкой.
Для удобства пешеходов мост снабдят тротуаром и ограждением.
Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, мост возвели свыше 60 лет назад, машин по нему сейчас ездит гораздо больше, чем рассчитывалось изначально. С течением времени мост успел обзавестись множеством дефектов, он уже серьезно изношен, что попросту опасно.
При всем при том, напомнил Климатов, именно этот мост связывает два района республики - Малгобекский и Назрановский, передает "Интерфакс".
"После реконструкции его грузоподъемность и пропускная способность в разы увеличится"
- глава Ингушетии