Вестник Кавказа

Туристы из Турции смогут познакомиться с Ингушетией

Туристы из Турции смогут познакомиться с Ингушетией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На выставке туризма и гостеприимства в Москве Ингушетия и Турция подписали договор о сотрудничестве. Ингушетия будет включена в турмаршруты по Северному Кавказу для туристов.

В рамках выставки туризма и гостеприимства в Москве состоялась встреча представителей Ингушетии с турецким туроператором Kosukavak tourism & Travel agency.

Как сообщает ТАСС, стороны договорились о сотрудничестве в туристической отрасли, а также планах организовывать туры из Турции в республику на Северном Кавказе.

Как отметила гендиректор туроператора "Визит Ингушетия" Хава Китиева, данная договоренность поспособствует росту турпотока и популяризации культуры и природы региона.

"Турция, как страна с развитой туристической инфраструктурой и значительным потоком туристов, станет важным партнером в привлечении новых гостей"

- Хава Китиева

Она добавила, что в настоящее время ведутся работы по включению Ингушетии в турмаршруты по Кавказу, что позволит жителям Турции познакомиться с республикой.

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