Туристы из Турции смогут познакомиться с Ингушетией

В рамках выставки туризма и гостеприимства в Москве состоялась встреча представителей Ингушетии с турецким туроператором Kosukavak tourism & Travel agency.
Как сообщает ТАСС, стороны договорились о сотрудничестве в туристической отрасли, а также планах организовывать туры из Турции в республику на Северном Кавказе.
Как отметила гендиректор туроператора "Визит Ингушетия" Хава Китиева, данная договоренность поспособствует росту турпотока и популяризации культуры и природы региона.
"Турция, как страна с развитой туристической инфраструктурой и значительным потоком туристов, станет важным партнером в привлечении новых гостей"
- Хава Китиева
Она добавила, что в настоящее время ведутся работы по включению Ингушетии в турмаршруты по Кавказу, что позволит жителям Турции познакомиться с республикой.