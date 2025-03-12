Туристы из Турции смогут познакомиться с Ингушетией

На выставке туризма и гостеприимства в Москве Ингушетия и Турция подписали договор о сотрудничестве. Ингушетия будет включена в турмаршруты по Северному Кавказу для туристов.

В рамках выставки туризма и гостеприимства в Москве состоялась встреча представителей Ингушетии с турецким туроператором Kosukavak tourism & Travel agency.

Как сообщает ТАСС, стороны договорились о сотрудничестве в туристической отрасли, а также планах организовывать туры из Турции в республику на Северном Кавказе.

Как отметила гендиректор туроператора "Визит Ингушетия" Хава Китиева, данная договоренность поспособствует росту турпотока и популяризации культуры и природы региона.

"Турция, как страна с развитой туристической инфраструктурой и значительным потоком туристов, станет важным партнером в привлечении новых гостей"

- Хава Китиева

Она добавила, что в настоящее время ведутся работы по включению Ингушетии в турмаршруты по Кавказу, что позволит жителям Турции познакомиться с республикой.