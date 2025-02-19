Вестник Кавказа

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме

Дагестан и Узбекистан объединяются в туризме
© Фото: телеграм-канал министерства туризма Дагестана
Встреча представителей Дагестана прошла на выставке туризма в Москве. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, обмена опытом.

Глава дагестанского министерства туризма Эмин Мерданов встретился с замруководителя Управления туризма Навойской области Узбекистана Комилжоном Нормаматовым.

Как сообщает пресс-служба туристического ведомства Дагестана, встреча состоялась в рамках международной выставки туризма и гостеприимства MITT-2025, которая проходит в Москве.

Стороны поговорили о перспективах проведения взаимных ознакомительных туров для продвижения регионов, расширения сотрудничества, обмена опытом и продвижения туризма.

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