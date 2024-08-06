Иран активизировал разработку нефтяного месторождения Арванд

Иранская нефтегазовая компания Арвандан установила буровую установку на месторождении Арванд на ирано-иракской границе в соответствии с планами его разработки – перерабатывать нефть будет небольшой НПЗ.

Иран активизировал разработку совместного с Ираком нефтяного месторождения Арванд, заявил исполнительный директор Иранской нефтегазовой компании Арвандан Абдулла Озари Ахвази.

Иранская компания в соответствии с планом, разработанным Национальной нефтяной компанией Ирана, уже доставила и установила на землях месторождения буровую установку, с помощью которой будет восстановлена прежняя скважина и пробурена новая, сообщает Trend.

После начала нефтедобычи из этих скважин начнется следующая разработка месторождения, для чего на месторождении будет построен небольшой нефтеперерабатывающий завод, после чего можно будет оценить потенциал добычи с месторождения и провести пробные операции, которые позволят повысить коэффициент добычи, отметил Озари Ахвази.

Напомним, нефтяное месторождение Арванд на ирано-иракской границе было открыто в 2008 году, его запасы, по предварительным данным, составляют около 1,2 млрд баррелей сырой нефти, 14 млрд кубометров газа и 55 млн баррелей газового конденсата.