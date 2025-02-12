Объем производства в промзонах Азербайджана составил почти $2 млрд

В 2024 году Азербайджан произвел в промзонах продукции почти на $2 млрд. Премьер Азербайджана Асадов отметил меры, предпринимаемые по улучшению конкуренции в экономике.

За минувший год объем промпроизводства в промышленных зонах Азербайджана составил почти $2 млрд, экспортные поставки произведенной в промзонах продукции принесли казне более $600 млн, сообщил премьер Азербайджана Али Асадов.

"В отчетном году продолжились реформы в институциональной сфере, были реализованы меры по улучшению конкурентной среды в экономике, борьбе с коррупцией и ограничению теневой экономики"

– Али Асадов

Напомним, в минувшем 2024 году лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана стала Россия, которая закупила азербайджанской продукции на сумму в $1,162 млрд. Вторым по импорту из Азербайджана стала Турция, которая на 30,8% (до $542,3 млн) сократила приобретение ненефтяной продукции. Тройку замкнула Грузия ($272,7 млн, -18%).