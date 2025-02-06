Вестник Кавказа

Азербайджан вложил $10,5 млрд в возрождение освобожденных территорий

Стройка в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За 4 года Азербайджан выделил почти 18 млрд манатов на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура. В текущем году на восстановительные работы направят 4 млрд манатов.

В работы по восстановлению освобожденных от армянской оккупации территорий было вложено почти 18 млрд манатов (около $10,5 млрд) из государственного бюджета Азербайджана с 2021 по 2024 годы, рассказал премьер-министр АР Али Асадов.

Он отметил, что за один 2024 год размер инвестиций в возрождение территорий составил 5,3 млрд манатов.

"На эти цели в 2025 году из госбюджета предусмотрено выделение 4 млрд манатов"

- Али Асадов

Напомним, что в этом году в Лачине откроется аэропорт. Сейчас специалисты продолжают работы по реконструкции здания.

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