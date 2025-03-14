Вестник Кавказа

Азербайджан присоединился к D-8

Азербайджан присоединился к D-8
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку направил в Стамбул ратифицированные положения устава D-8, завершив процесс вступления в экономическую организацию.

Азербайджан завершил процесс вступления в Организации экономического сотрудничества D-8 (Developing-8), передали в пресс-службе организации. 

Сообщается, что Баку 19 марта направил руководству организации ратифицированные грамоты устава, что означает присоединение Азербайджана к экономическому альянсу. Документы были в начале марта одобрены парламентом страны, а затем подписаны президентом Ильхамом Алиевым. 

Азербайджан стал девятым участником торгово-экономического союза.  В организации отметили важность членства Баку, подчеркнув, что это даст новые возможности для развития.

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