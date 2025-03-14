Азербайджан присоединился к D-8

Баку направил в Стамбул ратифицированные положения устава D-8, завершив процесс вступления в экономическую организацию.

Азербайджан завершил процесс вступления в Организации экономического сотрудничества D-8 (Developing-8), передали в пресс-службе организации.

Сообщается, что Баку 19 марта направил руководству организации ратифицированные грамоты устава, что означает присоединение Азербайджана к экономическому альянсу. Документы были в начале марта одобрены парламентом страны, а затем подписаны президентом Ильхамом Алиевым.

Азербайджан стал девятым участником торгово-экономического союза. В организации отметили важность членства Баку, подчеркнув, что это даст новые возможности для развития.