Дагестанец стал призером Первенства России по тяжелой атлетике

Дагестанец Изамутдин Абдулаев стал бронзовым медалистом Первенства России по тяжелой атлетике.
Представитель Дагестана Изамутдин Абдулаев стал призером Первенства России по тяжелой атлетике, поведали в пресс-службе Минспорта Дагестана.
Абдулаев принес в копилку дагестанской команды бронзовую награду, выступая в категории до 81 кг. Спортсмен сумел поднять штангу весом 142 кг.
Отметим, что это уже шестая награда для республики на всероссийском турнире. Ранее спортсмены из Дагестана добыли две золотые медали, одну серебряную и две бронзовых.